Сцена из "Бешеных псов" Тарантино появилась в игре об ограблениях

Разработчики шутера Payday 2 перенесли знаменитые кадры боевика в свою многопользовательскую игру.

Студия Overkill Software добавила в Payday 2 ограбление из фильма Квентина Тарантино "Бешеные псы". Теперь в многопользовательском шутере есть знаменитая сцена с отрезанием уха.

Новая миссия доступна всем желающим — она абсолютно бесплатна. В задании пользователям предстоит в качестве членов банды отправиться в город Tinsel Town и ограбить несколько банков.

Разработчики практически повторили сцену из фильма, в которой один из героев отрезал полицейскому ухо.