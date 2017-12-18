Сцена из "Бешеных псов" Тарантино появилась в игре об ограблениях
Кадр фильма "Бешеные псы"/ © Кинопоиск
Разработчики шутера Payday 2 перенесли знаменитые кадры боевика в свою многопользовательскую игру.
Студия Overkill Software добавила в Payday 2 ограбление из фильма Квентина Тарантино "Бешеные псы". Теперь в многопользовательском шутере есть знаменитая сцена с отрезанием уха.
Новая миссия доступна всем желающим — она абсолютно бесплатна. В задании пользователям предстоит в качестве членов банды отправиться в город Tinsel Town и ограбить несколько банков.
Разработчики практически повторили сцену из фильма, в которой один из героев отрезал полицейскому ухо.
Напомним, картина "Бешеные псы" вышла в 1992 году. Работа стала режиссёрским дебютом Квентина Тарантино.