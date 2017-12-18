Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 декабря 2017, 14:09

Сцена из "Бешеных псов" Тарантино появилась в игре об ограблениях

Кадр фильма "Бешеные псы"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Бешеные псы"/ © Кинопоиск

Разработчики шутера Payday 2 перенесли знаменитые кадры боевика в свою многопользовательскую игру.

Студия Overkill Software добавила в Payday 2 ограбление из фильма Квентина Тарантино "Бешеные псы". Теперь в многопользовательском шутере есть знаменитая сцена с отрезанием уха.

Новая миссия доступна всем желающим — она абсолютно бесплатна. В задании пользователям предстоит в качестве членов банды отправиться в город Tinsel Town и ограбить несколько банков.

Разработчики практически повторили сцену из фильма, в которой один из героев отрезал полицейскому ухо.

Напомним, картина "Бешеные псы" вышла в 1992 году. Работа стала режиссёрским дебютом Квентина Тарантино.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Квентин Тарантино
  • steam
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar