Valve вспомнила о существовании Half-Life

К сожалению, разработчиков хватило только на то, чтобы установить стилизованные стены в офисе.

В учётной записи Valve Time в "Твиттере" опубликовано несколько фотографий из офиса компании Valve. Пользователи в этой учётной записи делятся новостями, связанными с создателями Half-Life, Portal, Dota 2 и сервиса Steam.

Благодаря опубликованным фотографиям мы узнали, что студия Valve укрепила свой новый офис стенами Альянса из игры Half-Life 2. Пользователи начали шутить о том, что наличие трёх фотографий автоматически означает подтверждение существования Half-Life 3.