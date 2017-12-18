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Опубликовано 18 декабря 2017, 16:22

Valve вспомнила о существовании Half-Life

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/ValveTime&rlm;

Фото: © twitter.com/ValveTime‏

К сожалению, разработчиков хватило только на то, чтобы установить стилизованные стены в офисе.

В учётной записи Valve Time в "Твиттере" опубликовано несколько фотографий из офиса компании Valve. Пользователи в этой учётной записи делятся новостями, связанными с создателями Half-Life, Portal, Dota 2 и сервиса Steam.

Благодаря опубликованным фотографиям мы узнали, что студия Valve укрепила свой новый офис стенами Альянса из игры Half-Life 2. Пользователи начали шутить о том, что наличие трёх фотографий автоматически означает подтверждение существования Half-Life 3.

Напомним, последняя игра серии Half-Life вышла в 2007 году — Half-Life 2: Episode Two. Фанаты продолжают ждать анонса третьей части. Разработчики не делятся новой информацией.

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Сергей Сурепин
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