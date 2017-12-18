Valve вспомнила о существовании Half-Life
Фото: © twitter.com/ValveTime
К сожалению, разработчиков хватило только на то, чтобы установить стилизованные стены в офисе.
В учётной записи Valve Time в "Твиттере" опубликовано несколько фотографий из офиса компании Valve. Пользователи в этой учётной записи делятся новостями, связанными с создателями Half-Life, Portal, Dota 2 и сервиса Steam.
Благодаря опубликованным фотографиям мы узнали, что студия Valve укрепила свой новый офис стенами Альянса из игры Half-Life 2. Пользователи начали шутить о том, что наличие трёх фотографий автоматически означает подтверждение существования Half-Life 3.
Valve fortifies their new office with Half-Life 2's Combine walls.https://t.co/yiVgdAfQ6f #halflife pic.twitter.com/FZxH1PQdl0— ValveTime (@ValveTime) December 15, 2017
Напомним, последняя игра серии Half-Life вышла в 2007 году — Half-Life 2: Episode Two. Фанаты продолжают ждать анонса третьей части. Разработчики не делятся новой информацией.