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Опубликовано 18 декабря 2017, 17:14

Для айфона с "монобровью" придумали игру с бровями

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Nathan Gitter

Скриншот видео: youtube.com/Nathan Gitter

Пользователь должен хмуриться или делать удивлённое лицо, чтобы смайлик уворачивался от препятствий и собирал очки.

Разработчик Натан Гиттер выпустил бесплатную игру Rainbrow, название которой напоминает о главной особенности iPhone X — "моноброви". Пользователь должен управлять смайликом движениями бровей и мимикой, сообщает Macrumors.

Гиттер, выпускник Вашингтонского университета, выпустил игру специально для смартфона с "монобровью". Суть Rainbrow заключается в управлении смайликом, который двигается вертикально и собирает бонусы. Также нужно уворачиваться от эмодзи в виде машинок. Механика игры напоминает суперпопулярную Flappy Bird.

Главная особенность Rainbrow — всё управление осуществляется с помощью бровей. Чтобы смайлик подпрыгнул, нужно сделать удивлённое лицо, чтобы спустился ниже — нахмурить брови. Для этого фронтальная камера смартфона будет постоянно следить за лицом пользователя. По словам Натана Гиттера, данные, которые собирают фронтальные сенсоры, используются только для игры.

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Андрей Ставицкий
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