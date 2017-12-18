Для айфона с "монобровью" придумали игру с бровями
Скриншот видео: youtube.com/Nathan Gitter
Пользователь должен хмуриться или делать удивлённое лицо, чтобы смайлик уворачивался от препятствий и собирал очки.
Разработчик Натан Гиттер выпустил бесплатную игру Rainbrow, название которой напоминает о главной особенности iPhone X — "моноброви". Пользователь должен управлять смайликом движениями бровей и мимикой, сообщает Macrumors.
Гиттер, выпускник Вашингтонского университета, выпустил игру специально для смартфона с "монобровью". Суть Rainbrow заключается в управлении смайликом, который двигается вертикально и собирает бонусы. Также нужно уворачиваться от эмодзи в виде машинок. Механика игры напоминает суперпопулярную Flappy Bird.
Главная особенность Rainbrow — всё управление осуществляется с помощью бровей. Чтобы смайлик подпрыгнул, нужно сделать удивлённое лицо, чтобы спустился ниже — нахмурить брови. Для этого фронтальная камера смартфона будет постоянно следить за лицом пользователя. По словам Натана Гиттера, данные, которые собирают фронтальные сенсоры, используются только для игры.