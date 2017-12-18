Москалькова заявила, что Улюкаев к ней за помощью пока не обращался
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Фото:©РИА Новости/Виталий Белоусов
Бывший министр экономического развития жаловался, что ему в СИЗО не хватает тёплых вещей, овощей и творога.
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что экс-глава МЭР Алексей Улюкаев пока к ней за помощью не обращался.
— Ко мне Улюкаев не обращался за помощью в связи с нарушением прав, — заявила Москалькова, отвечая на вопрос Лайфа.
Она добавила, что не считает приговор бывшему министру политически мотивированным.
— Но в любом приговоре могут быть ошибки, надо проверять с точки зрения соразмерности. Уверена, что суд (в случае кассации. — Прим. ред.) будет тщательно проверять, — добавила омбудсмен.
Как уже сообщал Лайф, Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. Сейчас он содержится в СИЗО "Кремлёвский централ". Бывший министр жаловался, что ему не хватает тёплых вещей, денег для покупок во внутреннем электронном магазине, а также творога и выпечки.