Москалькова заявила, что Улюкаев к ней за помощью пока не обращался

Бывший министр экономического развития жаловался, что ему в СИЗО не хватает тёплых вещей, овощей и творога.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что экс-глава МЭР Алексей Улюкаев пока к ней за помощью не обращался.

— Ко мне Улюкаев не обращался за помощью в связи с нарушением прав, — заявила Москалькова, отвечая на вопрос Лайфа.

Она добавила, что не считает приговор бывшему министру политически мотивированным.

— Но в любом приговоре могут быть ошибки, надо проверять с точки зрения соразмерности. Уверена, что суд (в случае кассации. — Прим. ред.) будет тщательно проверять, — добавила омбудсмен.