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Опубликовано 18 декабря 2017, 14:59

Элвис Пресли осуждён в Москве за мошенничество на полмиллиона рублей

Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;flickr.com/Janus Bahs Jacquet&nbsp;

Фото: © flickr.com/Janus Bahs Jacquet 

Студент медицинского факультета одного из московских вузов оплатил свою учёбу в университете за счёт доверчивых приятелей.

Гагаринский районный суд приговорил 29-летнего гражданина Ганы Элвиса Пресли Бариму к одному году лишения свободы за мошенничество. Об этом говорится в сообщении на сайте столичной прокуратуры.

По данным следствия, тезка "короля рок-н-ролла", обучающийся на медицинском факультете одного из столичных вузов, решил завладеть деньгами двух своих соотечественников и предложил им помочь оплатить обучение в университете. Доверчивые студенты отдали Элвису почти полмиллиона рублей, надеясь, что эти средства попадут в бухгалтерию вуза. По сути, так и и произошло, только вот мошенник потратил все деньги на оплату собственного обучения.

— Не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства, Барима получил от студентов деньги в общей сумме более 463 тысяч рублей, однако оплатил ими не их, а своё обучение в вузе, перечислив денежные средства на расчётный счёт учебного заведения, — уточнили в прокуратуре.

Элвис Пресли будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

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Марина Калегина
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