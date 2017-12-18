Элвис Пресли осуждён в Москве за мошенничество на полмиллиона рублей

Студент медицинского факультета одного из московских вузов оплатил свою учёбу в университете за счёт доверчивых приятелей.

Гагаринский районный суд приговорил 29-летнего гражданина Ганы Элвиса Пресли Бариму к одному году лишения свободы за мошенничество. Об этом говорится в сообщении на сайте столичной прокуратуры.

По данным следствия, тезка "короля рок-н-ролла", обучающийся на медицинском факультете одного из столичных вузов, решил завладеть деньгами двух своих соотечественников и предложил им помочь оплатить обучение в университете. Доверчивые студенты отдали Элвису почти полмиллиона рублей, надеясь, что эти средства попадут в бухгалтерию вуза. По сути, так и и произошло, только вот мошенник потратил все деньги на оплату собственного обучения.

— Не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства, Барима получил от студентов деньги в общей сумме более 463 тысяч рублей, однако оплатил ими не их, а своё обучение в вузе, перечислив денежные средства на расчётный счёт учебного заведения, — уточнили в прокуратуре.