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Регион
Опубликовано 18 декабря 2017, 17:15

Находчивая филиппинка заспамила СМС-мошенника молитвами

Фото: &copy; flickr.com/freestocks.org

Фото: © flickr.com/freestocks.org

Об этом случае девушка рассказала на своей странице в соцсетях. Её пост набрал более 145 тысяч лайков и 64 тысячи ретвитов.

Жительница Филиппин Шайна Джимао отомстила мошеннику, заспамив его сообщениями с молитвами на каждый день. О случившемся девушка рассказала на своей странице в "Твиттере".

По словам Джимао, некий Густино Атитус написал, что она выиграла 500 тысяч песо (более 600 тысяч рублей) и ноутбук. В обмен на получение выигрыша мошенник потребовал у девушки её личные данные. Но филиппинка раскусила мошенника и решила проучить его. Для этого она отправила ему сообщение, в котором говорилось, что тот успешно подключил услугу "Молитва на каждый день".

— С вашего счёта ежедневно будут списывать 50 песо, — написала Джимао, после чего отправила Атитусу текст первой молитвы.

В ответ на это злоумышленник прислал сообщение с просьбой отменить услугу, но девушка не отступила и продолжила разыгрывать мужчину, чтобы "напрочь отбить у него желание обманывать людей".

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Екатерина Землянухина
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