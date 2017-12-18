Находчивая филиппинка заспамила СМС-мошенника молитвами

Об этом случае девушка рассказала на своей странице в соцсетях. Её пост набрал более 145 тысяч лайков и 64 тысячи ретвитов.

Жительница Филиппин Шайна Джимао отомстила мошеннику, заспамив его сообщениями с молитвами на каждый день. О случившемся девушка рассказала на своей странице в "Твиттере".

How to give scammers a mini heart attack pic.twitter.com/9h0c2A9Yjy — Shaina Gimao (@sha_bcgimao) 15 декабря 2017 г.

По словам Джимао, некий Густино Атитус написал, что она выиграла 500 тысяч песо (более 600 тысяч рублей) и ноутбук. В обмен на получение выигрыша мошенник потребовал у девушки её личные данные. Но филиппинка раскусила мошенника и решила проучить его. Для этого она отправила ему сообщение, в котором говорилось, что тот успешно подключил услугу "Молитва на каждый день".

— С вашего счёта ежедневно будут списывать 50 песо, — написала Джимао, после чего отправила Атитусу текст первой молитвы.