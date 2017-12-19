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Опубликовано 19 декабря 2017, 08:44

В App Store вышла подделка популярной игры Cuphead

Скриншот видео:&nbsp;&nbsp;youtube.com/Boss Fight Database

Скриншот видео:  youtube.com/Boss Fight Database

Разработчики оригинала подтвердили информацию. Команда пытается удалить игру из магазина.

18 декабря в магазине App Store появилась игра Cuphead по цене 379 рублей. В описании приложения сказано, что платформер поддерживает внешние контроллеры.

В итоге оказалось, что мобильная версия игры — подделка. Её учётная запись в App Store ведёт на ненастоящий сайт разработчиков из студии MDHR. Страницу злоумышленники создали в октябре, после выхода Cuphead на ПК и Xbox One.

Целью поддельного сайта было создание видимости, что версия для iOS на самом деле существует. Разработчики уже сообщили, что игра, вышедшая в App Store, является подделкой.

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Сергей Сурепин
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