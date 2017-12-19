В App Store вышла подделка популярной игры Cuphead
Скриншот видео: youtube.com/Boss Fight Database
Разработчики оригинала подтвердили информацию. Команда пытается удалить игру из магазина.
18 декабря в магазине App Store появилась игра Cuphead по цене 379 рублей. В описании приложения сказано, что платформер поддерживает внешние контроллеры.
В итоге оказалось, что мобильная версия игры — подделка. Её учётная запись в App Store ведёт на ненастоящий сайт разработчиков из студии MDHR. Страницу злоумышленники создали в октябре, после выхода Cuphead на ПК и Xbox One.
Целью поддельного сайта было создание видимости, что версия для iOS на самом деле существует. Разработчики уже сообщили, что игра, вышедшая в App Store, является подделкой.
There is a Cuphead imposter app on the iOS store -- this is a scam. We are working on removing the fraudulent app ASAP!— Studio MDHR (@StudioMDHR) December 18, 2017