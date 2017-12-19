Слуцкий: Стратегия нацбезопасности США направлена на возрождение их гегемонии
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Фото: ©РИА Новости / Вадим Федоренко
Ранее Белый дом представил новую стратегию национальной безопасности, в которой говорится, что Россия и Китай угрожают влиянию и интересам Соединённых Штатов.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что новая стратегия национальной безопасности США направлена на "возрождение американской гегемонии" и построение однополярного мира.
Комментируя документ, он сообщил, что нет ничего удивительного в том, что Россия и Китай, которые всегда выступали за многополярную мировую структуру, были признаны основными угрозами США. Теми, кто способен размыть мощь и влияние.
Депутат подчеркнул, что Соединённые Штаты выдвигают бездоказательные обвинения России во вмешательстве во внутренние дела западных стран.
Напомним, 18 декабря США представили новую стратегию национальной безопасности. В документе отмечены угрозы со стороны РФ, Китая, "стран-изгоев" в лице Ирана и КНДР, а также международных террористических организаций.