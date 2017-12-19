Oculus Rift вновь подешевел

Летом этого года разработчики уже опускали цену шлема виртуальной реальности. Теперь гаджет стал ещё доступнее.

Компания Oculus VR объявила о снижении цены на шлем виртуальной реальности Oculus Rift. Теперь устройство можно приобрести за 379 долларов.

По словам разработчиков, акционная цена является временной. Однако, скорее всего, в дальнейшем они оставят стоимость на прежнем уровне и не будут возвращать старый ценник.