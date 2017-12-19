Oculus Rift вновь подешевел
Фото: © Oculus VR
Летом этого года разработчики уже опускали цену шлема виртуальной реальности. Теперь гаджет стал ещё доступнее.
Компания Oculus VR объявила о снижении цены на шлем виртуальной реальности Oculus Rift. Теперь устройство можно приобрести за 379 долларов.
По словам разработчиков, акционная цена является временной. Однако, скорее всего, в дальнейшем они оставят стоимость на прежнем уровне и не будут возвращать старый ценник.
Напомним, последний раз цена на Oculus Rift падала в июле 2017 года. Тогда шлем продавали за 399 долларов. Его предыдущая цена — 599 долларов. Изначально комплект, в который входит два контроллера Oculus Touch, стоил практически 800 долларов.