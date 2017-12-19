Final Fantasy исполнилось 30 лет

За разработку проекта отвечал Хиронобу Сакагути. На тот момент студия Square находилась на грани банкротства. Создатель игры и вовсе думал, что этот проект станет последним для компании.

В итоге оказалось, что Final Fantasy стала той игрой, которую так долго ждали фанаты. И уже спустя 30 лет она является культовой. За это время разработчики выпустили только в основной линейке 15 игр. По случаю юбилея Square Enix добавит новый контент в Final Fantasy XV.