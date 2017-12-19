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Опубликовано 19 декабря 2017, 10:21

Final Fantasy исполнилось 30 лет

Фото &copy;&nbsp;Square Enix

Фото © Square Enix

Легендарная игровая серия отмечает крупный юбилей. Японские разработчики приготовили сюрприз.

18 декабря вышла первая Final Fantasy. Игра появилась на прилавках магазинов в 1987 году. Культовая RPG дебютировала на консоли NES.

За разработку проекта отвечал Хиронобу Сакагути. На тот момент студия Square находилась на грани банкротства. Создатель игры и вовсе думал, что этот проект станет последним для компании.

В итоге оказалось, что Final Fantasy стала той игрой, которую так долго ждали фанаты. И уже спустя 30 лет она является культовой. За это время разработчики выпустили только в основной линейке 15 игр. По случаю юбилея Square Enix добавит новый контент в Final Fantasy XV.

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Сергей Сурепин
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