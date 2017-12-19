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Опубликовано 19 декабря 2017, 10:55

Авторы For Honor отметят Новый год

Скриншот видео&nbsp;Ubisoft Россия

Скриншот видео Ubisoft Россия

Разработчики не забыли о своей новой многопользовательской игре и подготовили специальное событие.

Ubisoft объявила о проведении тематического события в For Honor. Внутриигровое мероприятие получит название "Праздник леденящего ветра". Обновление приурочено к Новому году и католическому Рождеству.

В игре появится новый режим — "Арктика". Он представляет собой сражения 2 на 2. В качестве локации разработчики выбрали поверхность замёрзшего озера. По словам авторов For Honor, игрокам нужно быть внимательными, так как лёд под ногами может треснуть в любую секунду.

Вместе с этим в игре появятся новые косметические предметы, а также "зимняя" музыка.

"Праздник леденящего ветра" начнётся 21 декабря и продлится до 4 января 2018 года.

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Сергей Сурепин
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