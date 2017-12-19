Авторы For Honor отметят Новый год

Разработчики не забыли о своей новой многопользовательской игре и подготовили специальное событие.

Ubisoft объявила о проведении тематического события в For Honor. Внутриигровое мероприятие получит название "Праздник леденящего ветра". Обновление приурочено к Новому году и католическому Рождеству.

В игре появится новый режим — "Арктика". Он представляет собой сражения 2 на 2. В качестве локации разработчики выбрали поверхность замёрзшего озера. По словам авторов For Honor, игрокам нужно быть внимательными, так как лёд под ногами может треснуть в любую секунду.

Вместе с этим в игре появятся новые косметические предметы, а также "зимняя" музыка.