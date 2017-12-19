Blizzard ищет разработчика для игры от первого лица

Будущий сотрудник будет работать над транспортными средствами. Новый проект пока не был анонсирован.

Blizzard объявила о поиске нового разработчика. Он будет работать над игрой от первого лица. Будущий сотрудник должен заниматься транспортными средствами.

В частности, команде не хватает инженера по геймплею. Он должен будет разобраться, как машины ведут себя на дороге. Также программисту предстоит работать с физикой объектов, камерой и анимацией.