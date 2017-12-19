Blizzard ищет разработчика для игры от первого лица
Фото: ©facebook.com/Blizzard
Будущий сотрудник будет работать над транспортными средствами. Новый проект пока не был анонсирован.
Blizzard объявила о поиске нового разработчика. Он будет работать над игрой от первого лица. Будущий сотрудник должен заниматься транспортными средствами.
В частности, команде не хватает инженера по геймплею. Он должен будет разобраться, как машины ведут себя на дороге. Также программисту предстоит работать с физикой объектов, камерой и анимацией.
Зарубежные журналисты предположили, что новый проект Blizzard сейчас находится на ранней стадии производства. В связи с этим ожидать его выхода раньше 2020 года не стоит. Скорее всего, команда работает над новой игрой по вселенной Overwatch. Также ранее были намёки, что Blizzard выпустит мобильную онлайн-стратегию.