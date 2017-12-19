Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 декабря 2017, 11:37

Blizzard ищет разработчика для игры от первого лица

Фото: &copy;facebook.com/Blizzard

Фото: ©facebook.com/Blizzard

Будущий сотрудник будет работать над транспортными средствами. Новый проект пока не был анонсирован.

Blizzard объявила о поиске нового разработчика. Он будет работать над игрой от первого лица. Будущий сотрудник должен заниматься транспортными средствами.

В частности, команде не хватает инженера по геймплею. Он должен будет разобраться, как машины ведут себя на дороге. Также программисту предстоит работать с физикой объектов, камерой и анимацией.

Зарубежные журналисты предположили, что новый проект Blizzard сейчас находится на ранней стадии производства. В связи с этим ожидать его выхода раньше 2020 года не стоит. Скорее всего, команда работает над новой игрой по вселенной Overwatch. Также ранее были намёки, что Blizzard выпустит мобильную онлайн-стратегию.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • blizzard
  • overwatch
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar