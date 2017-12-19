Newsweek: Россия и Китай атакуют США в случае нападения на Северную Корею

Американская пресса заранее хочет обвинить Россию и Китай в начале третьей мировой войны.

Журнал Newsweek говорит, что в случае высадки США в Северной Корее может разразиться третья мировая война. Свои мысли по этому поводу он подкрепляет мнениями двух бывших военных чиновников. Те считают, что Китай и Россия могут разработать план нападения на Вооружённые силы США в случае надвигающейся войны на соседнем Корейском полуострове.

Генерал-лейтенант Ван Хунгуан, бывший заместитель командующего западным военным районом Нанкина, предупредил: "Война на Корейском полуострове может разразиться в любой момент и, скорее всего, произойдёт до марта 2018 года". Такой комментарий он дал китайской газете The Global Times, официальному рупору коммунистической партии.

Китай должен быть психологически подготовлен к возможной войне в Корее, и для этого должны быть мобилизованы регионы Северо-Восточного Китая Китайский генерал-лейтенант Ван Хунгуан

На следующий день сходное мнение высказал китайский военный эксперт Сун Чжунпин, сказавший, что Китай может атаковать армию США, если сочтёт, что она является слишком серьёзной угрозой.

Основной целью совместных учений между Китаем и Россией являются США, имеющие как баллистические, так и крылатые ракеты, которые могут представлять реальную угрозу как для Пекина, так и для Москвы Китайский военный эксперт Сун Чжунпин

Стоит отметить, что на основании этих двух достаточно нейтральных и явно не агрессивных высказываний американские корреспонденты делают слишком далеко идущие выводы о начале третьей мировой войны. Более того, пока абсолютно неясно, откуда они взяли понимание, что именно собирается делать Россия. В текущей статье это не подкреплено ни единой цитатой, а уж совместные противоракетные учения — это норма для мирового сообщества.