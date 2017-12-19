Женщины тратят на мобильные игры больше мужчин

Согласно исследованию, женщины в среднем тратят на мобильные развлечения больше денег.

Аналитическая фирма DeltaDNA установила, что для создателей мобильных игр выгоднее привлекать женскую аудиторию. По сравнению с мужчинами, они больше увлекаются подобными играми.

Согласно данным компании, среди владельцев Android-устройств порядка 34% женщин используют сравнительно дорогие смартфоны (начиная от 300 долларов). У мужчин этот показатель составил 27%. В свою очередь, iPhone использует 21% женщин и 15% мужчин. Аналитики пришли к выводу, что в мобильных играх больше тратят именно женщины.

По информации DeltaDNA, деньги тратят 4,5% женщин и 3,3% мужчин. В результате женщины тратят в среднем по 1,57 доллара против 1,09 у мужчин. Согласно этим подсчётам, женщины "ценнее" для мобильных разработчиков на 44%.