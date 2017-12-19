Layers of Fear стала временно бесплатной

Очередной аукцион невиданной щедрости устроил сервис с играми и книгами Humble Bundle.

Магазин Humble Bundle в очередной раз проводит акцию, в рамках которой бесплатно раздаёт одну игру. Теперь можно забрать хоррор Layers of Fear. Вместе с ним сервис отдаёт саундтрек к игре.

Акция действует до 21:00 мск 20 декабря. Чтобы получить игру, необходимо зарегистрироваться на сайте Humble Bundle и привязать учётную запись Steam. После этого игру можно будет добавить в свою библиотеку.