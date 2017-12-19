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Опубликовано 19 декабря 2017, 12:53

Layers of Fear стала временно бесплатной

Фото: &copy;layersoffear.com

Фото: ©layersoffear.com

Очередной аукцион невиданной щедрости устроил сервис с играми и книгами Humble Bundle.

Магазин Humble Bundle в очередной раз проводит акцию, в рамках которой бесплатно раздаёт одну игру. Теперь можно забрать хоррор Layers of Fear. Вместе с ним сервис отдаёт саундтрек к игре.

Акция действует до 21:00 мск 20 декабря. Чтобы получить игру, необходимо зарегистрироваться на сайте Humble Bundle и привязать учётную запись Steam. После этого игру можно будет добавить в свою библиотеку.

Напомним, Layers of Fear вышла в начале 2016 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Сейчас разработчики занимаются версией для Nintendo Switch.

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Сергей Сурепин
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