В Steam появились игры о "Короле Льве" и "Аладдине"

Уже сейчас в магазине Valve можно найти три классические игры, которые ранее издавались Virgin Interactive.

Компания "Дисней" порадовала фанатов классических игр. В магазине Steam появилось сразу три ретроплатформера: The Lion King, Aladdin и The Jungle Book.

Все проекты ранее выходили в начале 90-х годов. Они были доступны на ПК, а также старых консолях — Sega Genesis и SNES. Теперь их можно загрузить в Steam.

Сейчас на игры действует скидка. Приобрести три платформера можно со скидкой 33%. Каждая игра стоит 166 рублей.