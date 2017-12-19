Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 декабря 2017, 13:29

В Steam появились игры о "Короле Льве" и "Аладдине"

Кадр мультфильма "Король лев"/ &copy; Кинопоиск

Кадр мультфильма "Король лев"/ © Кинопоиск

Уже сейчас в магазине Valve можно найти три классические игры, которые ранее издавались Virgin Interactive.

Компания "Дисней" порадовала фанатов классических игр. В магазине Steam появилось сразу три ретроплатформера: The Lion King, Aladdin и The Jungle Book.

Все проекты ранее выходили в начале 90-х годов. Они были доступны на ПК, а также старых консолях — Sega Genesis и SNES. Теперь их можно загрузить в Steam.

Сейчас на игры действует скидка. Приобрести три платформера можно со скидкой 33%. Каждая игра стоит 166 рублей.

Напомним, до этого платформеры были доступны только в GOG. Там игры появились летом 2016 года.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • steam
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar