В Steam появились игры о "Короле Льве" и "Аладдине"
Кадр мультфильма "Король лев"/ © Кинопоиск
Уже сейчас в магазине Valve можно найти три классические игры, которые ранее издавались Virgin Interactive.
Компания "Дисней" порадовала фанатов классических игр. В магазине Steam появилось сразу три ретроплатформера: The Lion King, Aladdin и The Jungle Book.
Все проекты ранее выходили в начале 90-х годов. Они были доступны на ПК, а также старых консолях — Sega Genesis и SNES. Теперь их можно загрузить в Steam.
Сейчас на игры действует скидка. Приобрести три платформера можно со скидкой 33%. Каждая игра стоит 166 рублей.
Напомним, до этого платформеры были доступны только в GOG. Там игры появились летом 2016 года.