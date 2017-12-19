Steam заблокировали в Китае
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Магазин цифровой дистрибуции от компании Valve пока работает, но сообщество более недоступно.
Согласно трекеру Greatfire, сообщество Steam уже на протяжении четырёх дней недоступно в Китае. Сервис специализируется на отслеживании заблокированных на территории государства сайтов.
Доступ к сообществу Steam Community закрыт на территории Китая с 15 декабря. Согласно информации от пользователей, доступ к приложению и магазину Steam до сих пор есть. Эти два сервиса функционируют в штатном режиме.
Местные власти пока не сообщают причины блокировки. Компания Valve, которой принадлежит магазин Steam, также не даёт комментариев по ситуации.