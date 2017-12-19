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Опубликовано 19 декабря 2017, 15:55

Steam заблокировали в Китае

Фото &copy; Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Магазин цифровой дистрибуции от компании Valve пока работает, но сообщество более недоступно.

Согласно трекеру Greatfire, сообщество Steam уже на протяжении четырёх дней недоступно в Китае. Сервис специализируется на отслеживании заблокированных на территории государства сайтов.

Доступ к сообществу Steam Community закрыт на территории Китая с 15 декабря. Согласно информации от пользователей, доступ к приложению и магазину Steam до сих пор есть. Эти два сервиса функционируют в штатном режиме.

Местные власти пока не сообщают причины блокировки. Компания Valve, которой принадлежит магазин Steam, также не даёт комментариев по ситуации.

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Сергей Сурепин
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