Steam заблокировали в Китае

Магазин цифровой дистрибуции от компании Valve пока работает, но сообщество более недоступно.

Согласно трекеру Greatfire, сообщество Steam уже на протяжении четырёх дней недоступно в Китае. Сервис специализируется на отслеживании заблокированных на территории государства сайтов.

Доступ к сообществу Steam Community закрыт на территории Китая с 15 декабря. Согласно информации от пользователей, доступ к приложению и магазину Steam до сих пор есть. Эти два сервиса функционируют в штатном режиме.