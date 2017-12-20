В Думу внесён законопроект о правах регионов решать судьбу беби-боксов
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При этом места, где женщина может оставить новорождённого, могут быть созданы в медучреждениях, где есть отделения реанимации и интенсивной терапии.
В Госдуму внесён законопроект, согласно которому регионы будут с учётом местной специфики решать, устанавливать или запрещать беби-боксы — специальные места, где собирающаяся отказаться от ребёнка женщина может его оставить. Об этом сообщает ТАСС.
Авторами такой инициативы стали депутаты нижней палаты во главе с зампредседателя профильного Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксаной Пушкиной и членом Совета Федерации Еленой Афанасьевой.
Изменения могут быть внесены в статью 10 Закона "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации" и статью 19 Закона "Об актах гражданского состояния". Исходя из законопроекта, для обеспечения ребёнку своевременной помощи беби-боксы могут создаваться только в медицинских организациях с отделениями реанимации и интенсивной терапии для новорождённых.
Также законопроект даёт чёткий ответ на такое понятие, как верхняя граница возраста новорождённого. Так, по замыслу разработчиков, им будет считаться ребёнок с момента рождения до достижения им возраста четырёх недель. Кроме того, законопроект определяет порядок государственной регистрации рождения найденного или подкинутого ребёнка.
По мнению авторов закона о беби-боксах, его принятие "станет важным инструментом защиты прав новорождённых на жизнь и здоровье". В то же время в Госдуме отметили, что "есть субъекты Федерации, которые активно настроены на то, чтобы это было, и у них уже действуют эти "окна жизни". Но при этом существуют и такие регионы, которые, "ссылаясь на национальные, религиозные традиции, категорически выступают против".