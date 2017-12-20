Госдума рассмотрит законопроект о списании с граждан долгов по налогам
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Ожидается, что документ во втором чтении будет вынесен на обсуждение уже сегодня.
Сегодня Госдума рассмотрит одобренные думским комитетом по бюджету и налогам поправки, согласно которым могут быть списаны безнадёжные долги граждан по налогам. В поддержку этих изменений выступил президент РФ Владимир Путин.
Как указано в документе, безнадёжными и подлежащими списанию являются задолженности по имущественным налогам, а также долги индивидуальных предпринимателей, образовавшиеся на 1 января 2015 года.
В первом чтении законопроект был принят в начале текущего месяца.
Как писал ранее Лайф, комитет Госдумы поддержал идею Путина не брать с льготников налог на 6 соток.