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Опубликовано 20 декабря 2017, 09:32

Госдума рассмотрит законопроект о списании с граждан долгов по налогам

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Ожидается, что документ во втором чтении будет вынесен на обсуждение уже сегодня.

Сегодня Госдума рассмотрит одобренные думским комитетом по бюджету и налогам поправки, согласно которым могут быть списаны безнадёжные долги граждан по налогам. В поддержку этих изменений выступил президент РФ Владимир Путин.

Как указано в документе, безнадёжными и подлежащими списанию являются задолженности по имущественным налогам, а также долги индивидуальных предпринимателей, образовавшиеся на 1 января 2015 года.

В первом чтении законопроект был принят в начале текущего месяца.

Как писал ранее Лайф, комитет Госдумы поддержал идею Путина не брать с льготников налог на 6 соток.

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Майя Селезнёва
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