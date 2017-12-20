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Регион
Опубликовано 20 декабря 2017, 10:54

Хаю-хай! Закон о СМИ-иноагентах может коснуться блогеров

По словам Петра Толстого, речь идёт о блогерах, которые получают финансирование из-за границы.

Под действие закона о СМИ-иноагентах могут подпасть блогеры. Об этом журналистам сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, уточнив, что законопроект может коснуться блогеров, которые являются владельцами средств массовой информации.

— Если они являются СМИ и получают финансирование из-за рубежа, но, в принципе, мы не рассматриваем блогеров в контексте этого закона, — отметил Толстой.

Как отметил депутат, если физическое лицо, которое получает финансирование из-за рубежа, будет приравнено к СМИ, оно может быть признано иноагентом.

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Майя Селезнёва
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