Хаю-хай! Закон о СМИ-иноагентах может коснуться блогеров

По словам Петра Толстого, речь идёт о блогерах, которые получают финансирование из-за границы.

Под действие закона о СМИ-иноагентах могут подпасть блогеры. Об этом журналистам сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, уточнив, что законопроект может коснуться блогеров, которые являются владельцами средств массовой информации.

— Если они являются СМИ и получают финансирование из-за рубежа, но, в принципе, мы не рассматриваем блогеров в контексте этого закона, — отметил Толстой.