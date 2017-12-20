Депутаты Госдумы одобрили ужесточение наказания для телефонных террористов

Госдума в третьем, окончательном чтении проголосовала за поправки в закон, которые ужесточают наказание для телефонных террористов. Теперь преступникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Согласно поправкам, за ложные сообщения о минировании или поджогах, которые могут создать опасность для людей или как-то причинить ущерб объектам социальной инфраструктуры, грозит от трёх до пяти лет тюрьмы.

В том случае, если телефонный терроризм направлен на дестабилизацию деятельности органов власти, то злоумышленников могут лишить свободы на срок до восьми лет. Кроме того, если преступление повлекло смерть человека, то предусмотрено максимальное наказание от восьми до десяти лет тюрьмы.