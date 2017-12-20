Kingdom: Classic стала временно бесплатной
Разработчики готовы подарить всем желающим одну копию игры в сервисе цифровой дистрибуции Steam.
Фото: © Kingdom Wikia
Компания Raw Fury объявила о бесплатной раздаче своей игры. Сейчас получить Kingdom: Classic можно для своей учётной записи в Steam.
Само собой, специальное предложение действительно ограниченный промежуток времени. Акция продлится до 20 декабря 22:00 по московскому времени. Для активации вам понадобится учётная запись Steam.
Напомним, Kingdom: Classic вышла в 2015 году на ПК. Игрокам проект пришёлся по душе. В Kingdom: Classic геймеры выступают в роли рыцарей, которые должны бороться с вражескими порталами.