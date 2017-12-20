Kingdom: Classic стала временно бесплатной

Компания Raw Fury объявила о бесплатной раздаче своей игры. Сейчас получить Kingdom: Classic можно для своей учётной записи в Steam.

Само собой, специальное предложение действительно ограниченный промежуток времени. Акция продлится до 20 декабря 22:00 по московскому времени. Для активации вам понадобится учётная запись Steam.