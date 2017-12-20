Microsoft запустила сервис по подведению итогов года для геймеров

Для этого разработчики создали специальную страницу в своём магазине под названием Xbox Year in Review.

Компания Microsoft подводит итоги года. Для американских разработчиков он был насыщенным: сначала фирма запустила новый сервис Xbox Game Pass, а после выпустила самую мощную в мире консоль Xbox One X.

В связи с этим разработчики предоставили пользователям возможность подвести собственные игровые итоги. Теперь геймерам доступна страница под названием Xbox Year in Review. На ней владельцы консолей Xbox One смогут просмотреть свою статистику: количество заработанных баллов, общее время, проведённое в играх, а также выделить самые популярные проекты.