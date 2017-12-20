Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 декабря 2017, 09:11

Microsoft запустила сервис по подведению итогов года для геймеров

Фото: &copy; twitter/Adam "Badger" Santic&rlm;

Фото: © twitter/Adam "Badger" Santic‏

Для этого разработчики создали специальную страницу в своём магазине под названием Xbox Year in Review.

Компания Microsoft подводит итоги года. Для американских разработчиков он был насыщенным: сначала фирма запустила новый сервис Xbox Game Pass, а после выпустила самую мощную в мире консоль Xbox One X.

В связи с этим разработчики предоставили пользователям возможность подвести собственные игровые итоги. Теперь геймерам доступна страница под названием Xbox Year in Review. На ней владельцы консолей Xbox One смогут просмотреть свою статистику: количество заработанных баллов, общее время, проведённое в играх, а также выделить самые популярные проекты.

Само собой, отчётом можно будет поделиться в социальных сетях, чтобы ваши друзья видели игровую активность.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • microsoft
  • Игры
  • xboxone
  • xbox
  • xboxonex
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar