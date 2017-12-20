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Опубликовано 20 декабря 2017, 09:41

Геймеров разочаровал клон Red Dead Redemption

Фото: &copy; rockstargames.com

Фото: © rockstargames.com

Сетевой клон GTA про ковбоев вышел раньше второй части вестерна от Rockstar Games.

Многопользовательский боевик про ковбоев Wild West Online привлёк к себе много внимания. В частности, благодаря схожести с игрой от Rockstar Games — Red Dead Redemption. Сейчас игра находится в раннем доступе и уже успела получить критику со стороны пользователей.

Разработчики позиционировали свой продукт в качестве GTA про ковбоев, но в отличие от Red Dead Redemption им не удалось добиться одобрения от геймеров. Игроки пока недовольны линейным сюжетом и огромным количеством ошибок, которые возникают во время прохождения.

Также геймеры не понимают, почему разработчики просят с них 30 долларов за самую дешёвую версию Wild West Online. По мнению пользователей, такая низкокачественная игра должна распространяться бесплатно.

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Сергей Сурепин
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