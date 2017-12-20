Геймеров разочаровал клон Red Dead Redemption

Сетевой клон GTA про ковбоев вышел раньше второй части вестерна от Rockstar Games.

Многопользовательский боевик про ковбоев Wild West Online привлёк к себе много внимания. В частности, благодаря схожести с игрой от Rockstar Games — Red Dead Redemption. Сейчас игра находится в раннем доступе и уже успела получить критику со стороны пользователей.

Разработчики позиционировали свой продукт в качестве GTA про ковбоев, но в отличие от Red Dead Redemption им не удалось добиться одобрения от геймеров. Игроки пока недовольны линейным сюжетом и огромным количеством ошибок, которые возникают во время прохождения.