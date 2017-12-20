Ubisoft раздаёт бесплатно сразу три игры
Фото: © Скриншот с сайта Ubisoft
Разработчики подготовили новую акцию для тех, кто не успел поучаствовать в предыдущих.
Компания Ubisoft объявила о новой раздаче игр. На этот раз издатель готов подарить геймерам сразу три продукта: Assassin’s Creed IV: Black Flag, World in Conflict и Watch Dogs.
Ранее первые две игры уже были доступны по акции, но разработчики продлили раздачу. Что же касается первой части боевика про хакеров Watch Dogs, то он стал бонусом к предновогодней раздаче.
Все игры можно получить бесплатно на ПК через сервис Uplay. Для этого вам понадобится соответствующая учётная запись. Акция продлится до 23 декабря 13:00 по московскому времени. Ранее многие из игр команда раздавала в предыдущих месяцах, а теперь решила объединить их.