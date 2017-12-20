Ubisoft раздаёт бесплатно сразу три игры

Разработчики подготовили новую акцию для тех, кто не успел поучаствовать в предыдущих.

Компания Ubisoft объявила о новой раздаче игр. На этот раз издатель готов подарить геймерам сразу три продукта: Assassin’s Creed IV: Black Flag, World in Conflict и Watch Dogs.

Ранее первые две игры уже были доступны по акции, но разработчики продлили раздачу. Что же касается первой части боевика про хакеров Watch Dogs, то он стал бонусом к предновогодней раздаче.