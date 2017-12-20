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Опубликовано 20 декабря 2017, 12:40

Авторы Call of Duty: WWII показали первое дополнение к игре

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Call of Duty

Фото: © Кадр из видео YouTube/Call of Duty

Разработчики добавят в шутер локацию, на которой проходила реальная военная операция.

Студия Sledgehammer Games показала первое дополнение к Call of Duty: WWII. Шутер получит комплект The Resistance. В него войдут три многопользовательские карты: Valkyrie, Anthropoid и Occupation.

По словам разработчиков, сопротивление было основной идеей дополнения. Именно эту тему они хотели отразить в каждом элементе. Например, карта Valkyrie — поле боя около бункера, в котором проводилась неудавшаяся операция "Валькирия" по ликвидации Гитлера.

При этом карта Anthropoid находится в оккупированной Праге и посвящена операции "Антропоид" по уничтожению одного из нацистских лидеров Рейнхарда Гейдриха.

Вместе с этим дополнение добавит в игру операцию Intercept для режима War Mode. События новой миссии развернутся в пригороде Франции, где геймерам предстоит спасти участников сопротивления, а затем покинуть оккупированное место.

Напомним, дополнение The Resistance выходит 30 января. Сначала оно выйдет на PlayStation 4, а через месяц доберётся до ПК и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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