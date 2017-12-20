Спикер Госдумы Володин рассказал, где отметит Новый год

Журналисты поинтересовались у Володина, не собираются ли депутаты нижней палаты зимовать в Куршевеле.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, где депутаты проведут новогодние праздники. Журналисты поинтересовались у спикера: не давалась ли народным избранникам установка выезжать на отдых в Куршевель?

— Установка есть выехать в регионы. Поздравить граждан с НГ, поинтересоваться, какие проблемы, и постараться их решить, — ответил на вопрос Володин.

Спикер нижней палаты отметил, что это личное право каждого — отметить Новый год там, где хочется, — но в нижней палате всё же исходят из того, что есть региональная неделя.

— Надеюсь, что многие коллеги дома с близкими отметят. Кто-то поедет покататься на лыжах в Сочи, — отметил он.

— А если всё же в Куршевель уедут? — не сдавались журналисты.

— Ищите, вы люди более информированные, — ответил Володин. — Если кого-то найдёте, посмотрим, как их отдых складывается…