Американские военные тренируются воевать в северокорейских туннелях

Эксперты предполагают, что на территории Северной Кореи вырыто несколько тысяч подземных военных укреплений.

Подразделения армии США приступили к специальным тренировкам, чтобы в случае необходимости уметь эффективно сражаться в подземных комплексах Северной Кореи. По оценкам американских экспертов, Северная Корея имеет тысячи различных туннелей и подземных сооружений, которые будут скрывать руководство режима и, возможно, химическое и ядерное оружие в случае войны с Соединёнными Штатами и Южной Кореей, сообщает Popular Mechanics.

В течение четырёхдневных упражнений, получивших название Warrior Strike IX, войска 1-го батальона 5-го кавалерийского полка занимались прорывом обороны и военными действиями в туннельных комплексах лагеря Стэнли в Южной Корее. Солдаты проводили упражнения в защитных костюмах и очках ночного видения, чтобы ориентироваться в темноте.

По некоторым оценкам, Северная Корея имеет от 6000 до 8000 подземных сооружений. Они предназначены для сохранения руководства страны и вооружённых сил в случае воздушного нападения. Есть ещё одно предположение — что в них может храниться запас химического оружия, однако подтверждений этому у американцев нет.