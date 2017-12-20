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Регион
Опубликовано 20 декабря 2017, 13:56

Володин считает, что оснований для расширения списка СМИ-иноагентов пока нет

Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Оснований для расширения списка СМИ-иноагентов пока нет, сказал спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он добавил, что когда появятся предпосылки, то нижняя палата парламента рассмотрит этот вопрос.

— Список? Оснований пока нет. Примут решение в отношении наших СМИ — зеркально ответим. Когда будут основания и предпосылки, тогда будем рассматривать, — отметил Володин.

Как уже сообщал Лайф, Минюст внёс в список иноагентов девять СМИ, среди них "Голос Америки", "Радио Свобода", татаро-башкирская служба "Радио Свобода", а также телеканал "Настоящее время", "Сибирь. Реалии", "Idel. Реалии", "Кавказ. Реалии", "Крым. Реалии" и "Фактограф".

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Янковская Ольга
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