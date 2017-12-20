Володин считает, что оснований для расширения списка СМИ-иноагентов пока нет

Оснований для расширения списка СМИ-иноагентов пока нет, сказал спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он добавил, что когда появятся предпосылки, то нижняя палата парламента рассмотрит этот вопрос.

— Список? Оснований пока нет. Примут решение в отношении наших СМИ — зеркально ответим. Когда будут основания и предпосылки, тогда будем рассматривать, — отметил Володин.