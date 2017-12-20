Володин ответил на вопрос о желании возглавить предвыборный штаб Путина

— Нам каждому с вами никто не мешает сделать всё для победы своего кандидата. Для этого не нужно никакие штабы возглавлять, — ответил Володин. — Если человек хочет свою гражданскую позицию реализовать, он её реализует. Если политик хочет, чтобы его кандидат победил, — ему никто не мешает. И вот эти вот конструкции в виде форм штабов — это условности.