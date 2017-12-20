Ужесточение наказания для телефонных террористов отметили новыми минированиями

Госдума в третьем, окончательном чтении проголосовала за поправки в закон, который ужесточает наказание для телефонных террористов. Теперь преступникам грозит до десяти лет лишения свободы, если преступление повлекло смерть человека.

Согласно поправкам, за ложные сообщения о минировании или поджогах, которые могут создать опасность для людей или как-то причинить ущерб объектам социальной инфраструктуры, теперь грозит от трёх до пяти лет тюрьмы.

В том случае, если телефонный терроризм направлен на дестабилизацию деятельности органов власти, злоумышленников могут лишить свободы на срок до восьми лет.

В то же время 20 декабря 2017 года по российским городам прокатилась новая волна телефонного терроризма.

Так, в Петропавловске-Камчатском были эвакуированы две городские больницы, СИЗО, нескольких торговых центров и школ. В Черкесске телефонные звонки поступили в полицию о минировании школ и детских садов. А в Ставрополе телефонные террористы "заминировали" городской рынок.

— Волна звонков о минировании — это ответ телефонных террористов на принятые 20 декабря 2017 года Госдумой РФ поправки в закон, которые ужесточают наказание за данное преступление до десяти лет тюрьмы, — заявил Лайфу собеседник в МВД РФ, добавив, что, по оперативным данным, ложные сообщения о минировании школ, магазинов, административных зданий в российских городах в период сентября — ноября 2017 года поступали из Сирии.

Напомним, что авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Комитета Госдумы по государственному строительству Павел Крашенинников и глава Комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв.

По данным правоохранителей, звонки о ложных минированиях с сентября 2017 года поступали в службы МЧС и полиции в 180 городах страны. Ни одно из поступивших сообщений не подтвердилось. Эвакуированы были 2,3 млн человек.

Всего было зарегистрировано около 1 тыс. анонимных звонков о минировании, при этом минимальный ущерб от этих звонков уже оценивается в 1 млрд рублей.