Ребёнок отказался от приставки ради бездомных

Создатели Xbox One не остались в стороне, поэтому подарили ему коллекционное издание самой мощной консоли в истории.

Американский девятилетний мальчик Мика Фрай совершил благое дело. Несколько недель назад он увидел мёрзнувших на улице бездомных и решил помочь им. Парень отказался от Xbox One и попросил бабушку купить на эти деньги одеяла бездомным.

В итоге семья девятилетнего мальчика купила 60 одеял и передала их в благотворительную организацию Access. К каждому одеялу Фрай приложил трогательное сопроводительное письмо. Он рассказал о непростой судьбе своей семьи. Оказалось, что длительное время из-за финансовых трудностей семья мальчика тоже неоднократно пользовалась помощью гуманитарных учреждений и даже несколько недель жила в специальном центре, когда осталась без жилища.