Ребёнок отказался от приставки ради бездомных
Фото: © Flickr/Mike
Создатели Xbox One не остались в стороне, поэтому подарили ему коллекционное издание самой мощной консоли в истории.
Американский девятилетний мальчик Мика Фрай совершил благое дело. Несколько недель назад он увидел мёрзнувших на улице бездомных и решил помочь им. Парень отказался от Xbox One и попросил бабушку купить на эти деньги одеяла бездомным.
В итоге семья девятилетнего мальчика купила 60 одеял и передала их в благотворительную организацию Access. К каждому одеялу Фрай приложил трогательное сопроводительное письмо. Он рассказал о непростой судьбе своей семьи. Оказалось, что длительное время из-за финансовых трудностей семья мальчика тоже неоднократно пользовалась помощью гуманитарных учреждений и даже несколько недель жила в специальном центре, когда осталась без жилища.
Поступок юного американца не остался незамеченным. О нём узнала компания Microsoft. В итоге разработчики теперь вручили мальчику два мешка подарков. Среди них было коллекционное издание Xbox One X.