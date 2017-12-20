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Опубликовано 20 декабря 2017, 11:36

Ребёнок отказался от приставки ради бездомных

Фото: &copy; Flickr/Mike

Фото: © Flickr/Mike

Создатели Xbox One не остались в стороне, поэтому подарили ему коллекционное издание самой мощной консоли в истории.

Американский девятилетний мальчик Мика Фрай совершил благое дело. Несколько недель назад он увидел мёрзнувших на улице бездомных и решил помочь им. Парень отказался от Xbox One и попросил бабушку купить на эти деньги одеяла бездомным.

В итоге семья девятилетнего мальчика купила 60 одеял и передала их в благотворительную организацию Access. К каждому одеялу Фрай приложил трогательное сопроводительное письмо. Он рассказал о непростой судьбе своей семьи. Оказалось, что длительное время из-за финансовых трудностей семья мальчика тоже неоднократно пользовалась помощью гуманитарных учреждений и даже несколько недель жила в специальном центре, когда осталась без жилища.

Поступок юного американца не остался незамеченным. О нём узнала компания Microsoft. В итоге разработчики теперь вручили мальчику два мешка подарков. Среди них было коллекционное издание Xbox One X.

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Сергей Сурепин
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