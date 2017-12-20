Жизнь на сдачу. Улюкаев останется при золоте и своих миллионах У экс-главы Минэкономразвития хватит денег, чтобы выплатить государству штраф в 130 млн рублей и оставить на безбедную жизнь семье. Коллаж © L!FE Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Если приговор бывшему главе Минэка Алексею Улюкаеву останется в силе, то его семья не будет бедствовать во время его отсидки: ранее в рамках уголовного дела у экс-министра арестовали счета, квартиры, особняки и машины на 500 млн рублей, а суд назначил ему приговор — штраф 130 млн рублей. Судебные приставы возьмут эти деньги с банковских счетов Улюкаева, а остальное вернут ему. Экс-министр сможет распоряжаться этим имуществом даже из колонии.

Пока Алексей Улюкаев обживается в одной из камер спецблока СИЗО "Матросская тишина", его адвокаты обжаловали приговор. Напомним, что суд признал Улюкаева виновным в вымогательстве $2 млн у компании "Роснефть" и назначил ему восемь лет колонии строго режима и штраф 130 млн рублей.

Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин

В отличие от других осуждённых, кому были назначены штрафы в несколько десятков или сотню миллионов рублей, но взыскать их будет трудно, а то и невозможно, в случае с Улюкаевым проблем не будет. Ровно год назад Басманный райсуд Москвы по ходатайству Следственного комитета наложил арест на часть имущества Улюкаева. Это квартира в столичном элитном комплексе "Золотые ключи — 2", стоимостью более 100 млн рублей, два коттеджа в элитном подмосковном посёлке Веледниково, шесть земельных участков в Смоленской области и джип Land Rover, 373 миллиона рублей на банковских счетах, 12 килограммов золотых слитков на 26,5 млн рублей. В общей сложности всё это тянет на более чем 500 млн рублей. Судя по всему, следствие сочло, что эти деньги и активы не были получены преступным путём, поэтому они не попали под конфискацию.

Жилой комплекс "Золотые ключи — 2" в Москве. Фото: © РИА Новости / Григорий Собченко

Приговор, в том числе и штраф, вступят в законную силу только после того, как дело будет обжаловано во всех инстанциях.

— Если приговор останется в силе, тогда дело снова вернётся в Замоскворецкий райсуд, который выпишет исполнительный лист на взыскание назначенного штрафа, — пояснил Лайфу адвокат Алексей Михальчик. — Исполнительный лист поступит в распоряжение судебных приставов, которые и будут исполнять решение суда.

По его словам, сначала судебные приставы дадут Улюкаеву 10 дней на то, чтобы он сам добровольно оплатил штраф или кто-то сделал это за него. Например, ущерб за всех обвиняемых по скандальному делу "Оборонсервиса" погасил отец главной фигурантки — экс-главы департамента имущества Минобороны Евгении Васильевой.

Бывшая глава департамента имущественных отношений Министерства обороны России Евгения Васильева. Фото: © L!FE

Если Улюкаев по каким-то причинам не выплатит сам штраф, судебные приставы по исполнительному листу спишут 130 млн рублей с арестованных банковских счетов. Если у Улюкаева больше не будет никаких обязательств перед государством, судебные приставы снимут арест с оставшихся денег, золота и недвижимости Улюкаева. Ими смогут распоряжаться члены его семьи или он сам.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев после окончания заседания Замоскворецкого суда, где продолжились слушания по его делу. Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

— Начальник СИЗО или колонии может действовать как нотариус, заверяя доверенности. Улюкаев может выписать доверенность любому человеку, чтобы он смог от его имени распоряжаться его деньгами и имуществом, — добавил адвокат Алексей Михальчик. — Кроме того, из СИЗО и колонии Улюкаев может проводить сделки — что-то продавать или покупать.

Авторы Андрей Гридасов