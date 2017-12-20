Госдуму "заминировали" второй раз за неделю

Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в здании Госдумы на Охотном Ряду, передаёт агентство "Москва".

Кроме того, поступило анонимное сообщение о бомбе на факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, откуда было эвакуировано около 100 человек.

Предыдущее сообщение об угрозе взрыва в Госдуме полицейские проверяли буквально два дня назад — 18 декабря. До этого здание парламента несколько раз "минировали" в ноябре.