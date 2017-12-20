Мобильный клон PlayerUnknown's Battlegrounds скачали 100 миллионов раз

Геймеры настолько фанатично относятся к режиму "Королевской битвы", что играют во всё подряд.

Мобильная игра Knives Out от китайской компании NetEase установила новый рекорд. Во время проведения открытого бета-тестирования шутер скачали более 100 миллионов пользователей. На это ушло 42 дня.

Сама игра представляет собой копию популярной PlayerUnknown's Battlegrounds. Разработчики использовали механику "Королевской битвы" и перенесли её на мобильные устройства.

Также среди проектов компании NetEase есть другая похожая игра — Rules of Survival. Её за месяц скачали 15 миллионов раз.