Авторов For Honor обвинили в сексизме
Фото: © Кадр из видео YouTube/Talon Dillard
Разработчикам пришлось убрать из игры "неприемлемое" добивание. Фанаты разочаровались.
Компания Ubisoft выпустила обновление для For Honor. Разработчики внесли изменения, которые касались "неприемлемого" добивания в игре.
Всё дело в том, что в боевике у героини Валькирии появилось добивание, во время которого противник падал на колени и якобы дотрагивался до груди персонажа. После этого Валькирия наносила удар в пах и проводила казнь.
Игроки отреагировали на такое нововведение. Само собой, нашлись те, кому такой жест показался сексизмом. Таким образом, разработчикам пришлось удалить эту сцену из For Honor.
Несмотря на критику, многим фанатам понравилась первоначальная версия добивания. Сейчас геймеры говорят, что больше не видят смысла использовать этого персонажа, так как прежней анимации больше нет.