Авторов For Honor обвинили в сексизме

Разработчикам пришлось убрать из игры "неприемлемое" добивание. Фанаты разочаровались.

Компания Ubisoft выпустила обновление для For Honor. Разработчики внесли изменения, которые касались "неприемлемого" добивания в игре.

Всё дело в том, что в боевике у героини Валькирии появилось добивание, во время которого противник падал на колени и якобы дотрагивался до груди персонажа. После этого Валькирия наносила удар в пах и проводила казнь.

Игроки отреагировали на такое нововведение. Само собой, нашлись те, кому такой жест показался сексизмом. Таким образом, разработчикам пришлось удалить эту сцену из For Honor.