Вышла новая часть Half-Life. Но неоригинальная

Правда, проектом занимались разработчики-энтузиасты. Игра продолжает сюжетную линию оригинала.

Независимая команда разработчиков объявила о выходе новой части Half-Life. На протяжении четырёх лет она работала над Half-Life 2: ICE.

Проект продолжает сюжетную линию оригинальной Half-Life 2. По словам разработчиков, действие игры разворачивается в Антарктиде. Команда вдохновлялась не только творением Valve, но и различными конспирологическими теориями.