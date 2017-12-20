Киберспортсмены опозорили высшую лигу Overwatch

Дебютный сезон престижного турнира ещё не успел начаться, а уже зафиксированы скандалы.

В этом году компания Blizzard запускает дебютный сезон высшей лиги Overwatch. Это событие должно стать знаковым для киберспортивной дисциплины. Правда, мероприятие ещё не началось, а уже пошли первые скандалы.

Сразу же четыре члена лиги получат наказания. Один из игроков занимался нелегальной прокачкой учётных записей, ещё двое киберспортсменов использовали общин аккаунт, а вот последний — перешёл все границы.

Феликс Ленджиел (псевдоним — xQc, команда — Dallas Fuel) сначала жаловался на невинных пользователей Overwatch. За это ему заблокировали доступ к игре на три дня. После этого он намеренно проигрывал матчи в рейтинговых играх. В связи с этим разработчики временно заблокировали учётную запись киберспортсмена.