Пот, чулки, паста. Как проходят съёмки самого сексуального календаря (10 видео)

Оглавление Эмили Ратаковски Кендалл Дженнер Тейлор Хилл Барбара Палвин Хейли Болдуин Стелла Максвелл Алексис Рэн Белла Хадид Кейт Аптон Ирина Шейк Остальные видео — тут.

Эмили Ратаковски

"Я устала переживать о том, что подумают мужчины, если я надену короткую юбку или выложу сексуальное фото в "Инстаграм". Я хочу делать то, что хочу делать"

Кендалл Дженнер

"Когда тебя просят принять участие в съёмках для календаря, это очень лестно. Это и шанс продемонстрировать своё "я", и возможность весело провести время"

Тейлор Хилл

"Когда приходишь на съёмочную площадку, не знаешь, что получится в итоге. Это возможность быть сексуальной, быть собой"

Барбара Палвин

"Рождественскую съёмку для журнала Love я всегда жду не меньше самого Рождества. Никогда не знаешь, чем тебя удивят на этот раз"

Хейли Болдуин

"Обожаю заниматься в нижнем белье. А кто этого не любит?"

Стелла Максвелл

"Вы точно не увидите этот календарь в доме своих дедушки и бабушки"

Алексис Рэн

"Они любят экспериментировать с различными концептами. Это незабываемо"

Белла Хадид

"Мне нравится выбивать из шин всё дерьмо"

Кейт Аптон

"Люблю съёмки, во время которых мне необязательно быть слишком серьёзной"

Ирина Шейк

"Всё это напоминает мне о том, как праздновали Рождество на Руси"

Остальные видео — тут.