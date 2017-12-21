По мотивам "Ведьмака" сняли порнопародию
Фото © Twitter/@AHusseyXXX
Режиссёр фильма для взрослых поделился фотографией со съёмочной площадки своей новой работы.
Порнорежиссёр Дик Буш опубликовал фотографию со съёмочной площадки своей новой работы. Сейчас режиссёр снимает порнопародию на "Ведьмака".
BTS #Witcher @DannyDxxx @EllaHughesXXX @DPxxx pic.twitter.com/un454GfXxB— AHusseyxxx (@AHusseyXXX) 18 декабря 2017 г.
Новый фильм получил название Witcher: The Wild Cunt ("Ведьмак: Дикое влагалище"). Создатели ленты таким образом решили обыграть название третьей части популярной игры Wild Hunt ("Дикая охота").
Помимо режиссёра фотографиями со съёмок поделились актёры. В фильме для взрослых главные роли исполняют Дэнни Ди и Элла Хьюз. Съёмки проводят для студии Digital Playground.