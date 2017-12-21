По мотивам "Ведьмака" сняли порнопародию

Режиссёр фильма для взрослых поделился фотографией со съёмочной площадки своей новой работы.

Порнорежиссёр Дик Буш опубликовал фотографию со съёмочной площадки своей новой работы. Сейчас режиссёр снимает порнопародию на "Ведьмака".

Новый фильм получил название Witcher: The Wild Cunt ("Ведьмак: Дикое влагалище"). Создатели ленты таким образом решили обыграть название третьей части популярной игры Wild Hunt ("Дикая охота").