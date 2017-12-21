Госдума ратифицировала соглашение о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе
Фото: ©РИА Новости/Дмитрий Виноградов
Депутаты Госдумы провели дополнительное пленарное заседание, на котором ратифицировали соглашение о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе. Оно было принято единогласно.
Добавим, что законопроект о ратификации соглашения внёс в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Согласно проекту, расширяется территория пункта материально-технического обеспечения российского флота.
Добавим, что соглашение действует 49 лет и носит исключительно оборонительный характер.