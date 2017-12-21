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Опубликовано 21 декабря 2017, 10:41

Госдума ратифицировала соглашение о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе

Фото: &copy;РИА Новости/Дмитрий Виноградов

Фото: ©РИА Новости/Дмитрий Виноградов

Депутаты Госдумы провели дополнительное пленарное заседание, на котором ратифицировали соглашение о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе. Оно было принято единогласно.

Добавим, что законопроект о ратификации соглашения внёс в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Согласно проекту, расширяется территория пункта материально-технического обеспечения российского флота.

Добавим, что соглашение действует 49 лет и носит исключительно оборонительный характер.

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Янковская Ольга
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