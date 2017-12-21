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Регион
Опубликовано 21 декабря 2017, 10:44

Новая часть Portal разочаровала фанатов

Фото: &copy; Flickr/Bago Games

Фото: © Flickr/Bago Games

В головоломке Bridge Constructor Portal необходимо строить мосты, чтобы фуры доставляли груз.

20 декабря вышла новая игра во вселенной Portal — Bridge Constructor Portal. К сожалению, этот проект оказался совсем не тем, на что рассчитывали фанаты оригинальной игры от компании Valve. Они уже выступили с соответствующей критикой.

По мнению пользователей, Bridge Constructor Portal оказалась слишком примитивной и копирующей уже известную игровую механику. Также геймеры пожаловались, что разработчики не добавили в головоломку новые идеи.

Единственное, что понравилось фанатом, так это фирменный дизайн серии и наличие голоса персонажа GlaDOS. Геймеры надеются, что Valve в скором времени выпустит третью часть Portal.

Напомним, игра Bridge Constructor Portal вышла на ПК, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android и Nintendo Switch.

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Сергей Сурепин
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