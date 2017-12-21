Новая часть Portal разочаровала фанатов

В головоломке Bridge Constructor Portal необходимо строить мосты, чтобы фуры доставляли груз.

20 декабря вышла новая игра во вселенной Portal — Bridge Constructor Portal. К сожалению, этот проект оказался совсем не тем, на что рассчитывали фанаты оригинальной игры от компании Valve. Они уже выступили с соответствующей критикой.

По мнению пользователей, Bridge Constructor Portal оказалась слишком примитивной и копирующей уже известную игровую механику. Также геймеры пожаловались, что разработчики не добавили в головоломку новые идеи.

Единственное, что понравилось фанатом, так это фирменный дизайн серии и наличие голоса персонажа GlaDOS. Геймеры надеются, что Valve в скором времени выпустит третью часть Portal.