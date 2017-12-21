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Опубликовано 21 декабря 2017, 09:44

Игры с виртуальной реальностью оказались никому не нужны

Фото: &copy; Flickr/Knight Center

Фото: © Flickr/Knight Center

Геймеры индифферентно отнеслись к появлению игр с поддержкой виртуальной реальности в Steam.

Рейтинговый сервис GitHyp поделился неутешительной статистикой. Оказывается, что VR-версии популярных игр в сервисе цифровой дистрибуции Steam никому не нужны. Такие проекты с трудом собирают онлайн несколько сотен пользователей.

Так, например, шутер Doom VFR вышел 2 декабря. Пик посещаемости на старте — 277 игроков. Спустя три недели этот показатель снизился до семи пользователей. В оригинальный шутер при этом играет по две тысячи человек в выходные дни.

Также 14 декабря вышла виртуальная версия детектива L.A. Noire от студии Rockstar Games. Максимальное количество игроков — 110 человек. В Fallout 4 VR максимально играло две тысячи человек.

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Сергей Сурепин
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