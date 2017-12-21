Игры с виртуальной реальностью оказались никому не нужны

Геймеры индифферентно отнеслись к появлению игр с поддержкой виртуальной реальности в Steam.

Рейтинговый сервис GitHyp поделился неутешительной статистикой. Оказывается, что VR-версии популярных игр в сервисе цифровой дистрибуции Steam никому не нужны. Такие проекты с трудом собирают онлайн несколько сотен пользователей.

Так, например, шутер Doom VFR вышел 2 декабря. Пик посещаемости на старте — 277 игроков. Спустя три недели этот показатель снизился до семи пользователей. В оригинальный шутер при этом играет по две тысячи человек в выходные дни.