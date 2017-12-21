Защита от хакеров Denuvo заблокировала уже купленные игры
Сейчас трудности с запуском популярных видеоигр испытывают владельцы продукции Warner Bros.
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Владельцы игр Batman: Arkham Knight, Middle-earth: Shadow of War и Mad Max сообщили о трудностях с подключением к серверам. Оказалось, что причиной стала защита от хакеров Denuvo.
Сейчас пользователи получают ошибки при запуске вышеназванных игр. Все они принадлежат издателю Warner Bros. Для запуска игр пользователям приходится многократно повторять процедуру подключения.
Оказалось, что сервера аутентификации Denuvo не работают сейчас для всех игр от компании Warner Bros. Это касается даже недавно вышедшей Middle-earth: Shadow of War. Сейчас разработчики пытаются решить этот вопрос.