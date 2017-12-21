Защита от хакеров Denuvo заблокировала уже купленные игры

Владельцы игр Batman: Arkham Knight, Middle-earth: Shadow of War и Mad Max сообщили о трудностях с подключением к серверам. Оказалось, что причиной стала защита от хакеров Denuvo.

Сейчас пользователи получают ошибки при запуске вышеназванных игр. Все они принадлежат издателю Warner Bros. Для запуска игр пользователям приходится многократно повторять процедуру подключения.