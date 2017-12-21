Фильм по мотивам игры "Подземелья и драконы" получил дату премьеры
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Нас ждёт ещё одна экранизация самой популярной в мире настольной игры Dungeons & Dragons.
Кинокомпания Paramount Pictures анонсировала дату премьеры экранизации популярной настольной игры "Подземелья и драконы". Новый фильм по мотивам Dungeons & Dragons выйдет 23 июля 2021 года.
Пока Paramount держит в секрете какую-либо информацию о фильме. Мы не знаем ни имени режиссёра, ни актёрский состав. А учитывая, что фильмы по играм чаще всего проваливаются, рассчитывать на добротный продукт пока сложно.
Напомним, что предыдущий фильм по мотивам Dungeons & Dragons вышел в 2000 году. Он получил в основном негативные отзывы от критиков. Само собой, лента провалилась в прокате. При бюджете в 45 миллионов долларов фильм собрал почти 34 миллиона. Тогда в главной роли снялся Джереми Айронс.