Фильм по мотивам игры "Подземелья и драконы" получил дату премьеры

Нас ждёт ещё одна экранизация самой популярной в мире настольной игры Dungeons & Dragons.

Кинокомпания Paramount Pictures анонсировала дату премьеры экранизации популярной настольной игры "Подземелья и драконы". Новый фильм по мотивам Dungeons & Dragons выйдет 23 июля 2021 года.

Пока Paramount держит в секрете какую-либо информацию о фильме. Мы не знаем ни имени режиссёра, ни актёрский состав. А учитывая, что фильмы по играм чаще всего проваливаются, рассчитывать на добротный продукт пока сложно.