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Регион
Опубликовано 21 декабря 2017, 10:49

Apple борется с азартными играми

Фото &copy; Flickr/PhotoAtelier

Фото © Flickr/PhotoAtelier

Соответствующие изменения американская корпорация внесла в официальный гайдлайн App Store.

Компания Apple внесла изменения в официальный гайдлайн. На это обратил внимание игровой аналитик Дэниел Ахмад. Теперь в официальных рекомендациях для разработчиков есть пункт о так называемых лутбоксах.

Американская корпорация настаивает на том, чтобы авторы игр указывали вероятность получения внутриигровых предметов из кейсов перед тем, как пользователь App Store оформит покупку. Такое нововведение связано с недавним скандалом в игровой индустрии.

Напомним, с 1 мая 2017 года китайские регулирующие органы ввели похожие требования для видеоигровых издателей. Власти обязали компании раскрывать содержимое кейсов и указывать вероятность выпадения предметов.

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Сергей Сурепин
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