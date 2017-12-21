Apple борется с азартными играми

Соответствующие изменения американская корпорация внесла в официальный гайдлайн App Store.

Компания Apple внесла изменения в официальный гайдлайн. На это обратил внимание игровой аналитик Дэниел Ахмад. Теперь в официальных рекомендациях для разработчиков есть пункт о так называемых лутбоксах.

Apple now mandates that games with loot boxes must disclose the odds of receiving items to users. https://t.co/kR778TcGRb pic.twitter.com/ovoVv18a1f — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 21, 2017

Американская корпорация настаивает на том, чтобы авторы игр указывали вероятность получения внутриигровых предметов из кейсов перед тем, как пользователь App Store оформит покупку. Такое нововведение связано с недавним скандалом в игровой индустрии.