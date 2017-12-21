Хидео Кодзима назвал лучшие фильмы 2017 года

Легендарный японский геймдизайнер составил собственный список самых выдающихся кинолент.

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима назвал пять лучших фильмов 2017 года. По словам создателя Metal Gear, всего в этом году он посмотрел порядка 150 кинолент.

Первое место в списке Хидео Кодзима занял фильм режиссёр Джима Джармуша "Патерсон". Главную роль в этой ленте исполнил Адам Драйвер (Кайло Рен из новых "Звёздных войн"). На втором месте у геймдизайнера оказалась картина "Мама Роза", получившая "Пальмовую ветвь" за лучшую женскую роль.