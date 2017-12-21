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Опубликовано 21 декабря 2017, 12:29

Хидео Кодзима назвал лучшие фильмы 2017 года

Фото: &copy; Википедия

Фото: © Википедия

Легендарный японский геймдизайнер составил собственный список самых выдающихся кинолент.

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима назвал пять лучших фильмов 2017 года. По словам создателя Metal Gear, всего в этом году он посмотрел порядка 150 кинолент.

Первое место в списке Хидео Кодзима занял фильм режиссёр Джима Джармуша "Патерсон". Главную роль в этой ленте исполнил Адам Драйвер (Кайло Рен из новых "Звёздных войн"). На втором месте у геймдизайнера оказалась картина "Мама Роза", получившая "Пальмовую ветвь" за лучшую женскую роль.

На третье место Кодзима поставил боевик "Логан" с Хью Джекманом в главной роли. Фильм рассказывает о постаревшем Росомахе, члене команды "Людей Икс". Четвёртое место досталось "Форме воды" Гильермо дель Торо. Замыкает пятёрку "Бегущий по лезвию 2049".

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Сергей Сурепин
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