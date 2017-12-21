Игра "Ведьмак-3" получила новую модификацию
Фото: © Кадр из видео YouTube/RusGameTactics
Улучшением популярной видеоигры продолжает заниматься старший дизайнер CD Projekt RED.
Старший дизайнер польской студии CD Projekt RED Андржей Квиатковски выпустил обновление для модификации Immersion and Gameplay Tweaks. Таким образом разработчик продолжает улучшать игру "Ведьмак-3".
Благодаря новому обновлению игроки смогут полностью сбросить прокачку персонажа через консоль. Вместе с этим разработчик изменил шанс выпадения предметов в игре.
По словам старшего дизайнера CD Projekt RED, новая модификация не совместима с Enhanced-версией игры. Также обновление не будет работать одновременно с другими модификациями, которые меняют навыки главного героя Геральта.