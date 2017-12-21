Игра "Ведьмак-3" получила новую модификацию

Благодаря новому обновлению игроки смогут полностью сбросить прокачку персонажа через консоль. Вместе с этим разработчик изменил шанс выпадения предметов в игре.

По словам старшего дизайнера CD Projekt RED, новая модификация не совместима с Enhanced-версией игры. Также обновление не будет работать одновременно с другими модификациями, которые меняют навыки главного героя Геральта.