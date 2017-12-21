Сегодня начинается зимняя распродажа игр в Steam

Самое время запасаться деньгами на своих кредитных картах. Цены будут очень низкими.

21 декабря компания Valve уже традиционно запускает зимнюю распродажу. Наступает самое время для того, чтобы опустошить кредитные карты геймеров на ПК.

Пользователей сервиса цифровой дистрибуции Steam ожидают специальные предложения. Скидки будут действовать на различные игры. Их размер варьируется от 10 до 90 процентов.