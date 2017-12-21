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Опубликовано 21 декабря 2017, 12:37

Сегодня начинается зимняя распродажа игр в Steam

Фото &copy; Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Самое время запасаться деньгами на своих кредитных картах. Цены будут очень низкими.

21 декабря компания Valve уже традиционно запускает зимнюю распродажу. Наступает самое время для того, чтобы опустошить кредитные карты геймеров на ПК.

Пользователей сервиса цифровой дистрибуции Steam ожидают специальные предложения. Скидки будут действовать на различные игры. Их размер варьируется от 10 до 90 процентов.

Распродажа начинается в 21:00 по московскому времени. Скидки на игры будут доступны до 4 января 2018 года. Пока не известно, какие именно товары попадут под распродажу. Среди возможных вариантов: Resident Evil 7, Fallout 4, Dark Souls 3 и другие.

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Сергей Сурепин
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