Очнувшись, беглец из КНДР попросил ChocoPie, и ему обеспечат пожизненный запас

24-летний Чонг Сон, бывший сержант армейского штаба Северной Кореи, был ранен при побеге в Южную Корею. Пули попали ему в колено, руку, грудь и спину. Но беглеца удалось спасти, несмотря на то что хирурги обнаружили в его теле различных паразитов и вирус гепатита В. Об этом Лайф уже писал, но вот новая удивительная подробность: очнувшись после операции, Чонг Сон заявил, что очень хочет ChocoPie.

Кондитерское изделие ChocoPie производит корейская торговая марка Orion. В Северной Корее это лакомство было самым желанным на свете, пока однажды диктатор Ким Чен Ын не запретил его продажу. Он решил, что пирожное олицетворяет западный образ жизни.

После этого случая ChocoPie стали продавать в Северной Корее на чёрном рынке. Стоимость одного пирожного доходила до 700 вон (45 руб. по текущему курсу), в то время как средняя зарплата местного рабочего составляет три тысячи вон (194 руб.).